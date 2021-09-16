Diyarbakır’da 1 haftada 59 öğretmen ve 142 öğrenci Covid-19’a yakalandı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'da bir haftada 59 öğretmen ve 142 öğrenci yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 6 Eylül’de okulların açılmasından bu yana Diyarbakır'da 59 öğretmen ve 142 öğrenci Covid-19’a yakalandı, bu nedenle 20 sınıfta eğitime ara verildi.

Uzmanlar, virüsün okullarda yayılmasının nedeninin öğrenci sayının çok olması ve aşılamanın az olması olduğunu belirtiyor.

Diyarbakır'da okullarda vaka sayısında artışların olmasının bir başka nedeni ise kentte 23 okulun çeşitli nedenlerle tadilatta veya kullanılmıyor olması. Bu okulların öğrencilerinin başka okullara nakledilmesi sınıfların daha da kalabalıklaşmasına sebep oluyor.

Öte yandan kentteki liselerde aşılama çalışmaları devam ediyor.