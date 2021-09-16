Başbakan, Uluslararası Koalisyon komutanını kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutan Yardımcısı General Richard Bell ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Terörle mücadeledeki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Irak ve Suriye’nin durumu da ele alındı.

Görüşmede Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutan Yardımcısı General Richard Bell, dün PKK’nin Akrê’de yola döşediği bombaların patlaması sonucu şehit olan 2 Peşmerge için üzüntülerini dile getirdi.

Uluslararası Koalisyon’un terörle mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge’ye desteğini vurgulayan Bell, bu desteğin özellikle de Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde devam edeceğini bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, desteklerinden ötürü Uluslararası Koalisyon’a teşekkür ederek, istikrar ve terörle mücadele için Peşmerge ile Irak güçleri arasında kurulan ortak koordinasyon merkezinin önemine vurgu yaptı.