Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 9 bin 631 Covid-19 testi yapılırken, 1253 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1547 kişi sağlığına kavuşurken, 22 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 13 bin 624 Covid-19 testi yapılırken, 315 bin 555 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 280 bin 895 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 663 kişi yaşamını yitirdi.
28 bin 997 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.