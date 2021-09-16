Ürdünlü başkonsolostan Başbakan’a teşekkür

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün’ün yeni Erbil Başkonsolosu Fuad Hazir el-Mecali'yi kabul etti.

Başbakan Mesrur Barzani görüşmede, Ürdün'ün yeni Erbil Başkonsolosu'nu göreve başlamasından ötürü tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün arasındaki tarihi ilişkileri daha da geliştirmesi doğrultusunda başarı dileklerini iletti.

Başbakan ayrıca, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Ürdün'ün çeşitli dönemlerde Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek ve dostluk yaklaşımı dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Görüşmede Ürdün’ün Erbil Başkonsolosu ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarının işbirliği ve koordinasyonundan ötürü Başbakan’a teşekkür ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.