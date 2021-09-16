Neçirvan Barzani, İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı ile görüştü

LONDRA (K24)

Irak ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç, 10 Ekim’de yapılan Irak erken genel seçimleri, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere ile ilişkileri, terörle mücadele, Covid-19 salgını, Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilerin durumu ve iklim değişikliğinin Irak ve Kürdistan Bölgesi üzerindeki ele alındı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki demokrasi sürecinden övgüyle söz eden McFall, kadınlara ve diğer bileşenlere siyasi ve toplumsal konularda ve hükumet kurumlarında yer verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere Parlamentosu’nun Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin devam edeceğini kaydeden McFall, bu doğrultuda İngiltere hükumetine öneri ve görevler vereceklerini ifade etti.

McFall ayrıca, DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasındaki rolünden ötürü Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise İngiliz Parlamentosu ve Lordlar Kamarası’na Irak ve Kürdistan Bögesi’ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, DAİŞ’in Ezidi Kürtlere ve diğer bileşenlere karşı işlediği suçları “soykırım” olarak tanıyan İngiltere Parlamentosu’na da teşekkür ettiğini bildirdi.

Neçirvan Barzani, demokrasi ve kurumların güçlendirilmesi doğrultusunda İngiltere Parlamentosu’ndan Kürdistan Bölgesi’nde destek sağlamalarını istedi.