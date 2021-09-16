Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 28 bin 118 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 vaka tespit edildi, 32 bin 249 kişi iyileşti, 262 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de şimdiye kadar toplam 6 milyon 458 bin 630 virüs vakası görülürken, 57 bin 559 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de ayrıca, şimdiye kadar toplam 104 milyon 20 bin 938 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz."