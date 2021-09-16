Neçirvan Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra'da İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Görüşmede Neçirvan Barzani, İngiltere yeni Dışişleri Bakanı olan Truss'u kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin İngiltere ile ilişkileri geliştirme, yardım ve işbirliği alanlarını genişletme arzusunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a verdiği destek ve mültecilere yaptığı insani yardımlardan dolayı İngiltere’ye teşekkür ederek, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi konusunda atılan adımların yanı sıra İngiltere ve diğer dost ülkelerin bu husustaki desteklerine değindi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise, Neçirvan Barzani'yi Londra'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı destekleme ve DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyondaki müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam etmedeki kararlılığını yineledi.

Toplantıda ayrıca, DAİŞ’in bölgeye yönelik tehlikesi, Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak seçimler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki mültecilerin sorunları ve diğer bölgesel gelişmeler konuşuldu.

İki taraf ayrıca, Irak'ın istikrarının bölge ve dünya için önemli olduğuna vurgu yaptı.