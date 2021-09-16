Diyarbakır Barosu: Davutoğlu Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlensin

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren imzasıyla, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen dilekçede, baro başkanı Tahir Elçi öldürüldüğünde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi talep edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz hafta Diyarbakır’daki konuşmasında sarf ettiği “Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti” ifadelerine dikkat çekilen dilekçede, Davutoğlu’nun duruşmada bilgisine başvurulması talep edildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gerçekleşen görüşmede de 'Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti' beyanını tekrarlamış ve söz konusu suikast ile birlikte zor ve karanlık bir sürece girildiğini beyan etmiştir. Baro başkanı olarak kendisine söz konusu dönemin Başbakanı olarak sorumluğu hatırlatılmış ve dosyaya yansımayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı talep edilmiştir. Kendisi söz konusu dönemde olduğu gibi hala devlet içinde 1990'lı yıllardaki atmosferi tekrar geri getirmek isteyen grupların olduğunu, cinayetin aydınlatılması için gerekli talimatları verdiğini, o sürecin zorluğunu ve yaşananları hatırlatarak bazı grupların engellemelerinden bahsederek hatta söz konusu oluşumların kendisine de yöneldiğini ve başbakanlıktan ayrıldığını belirtmiştir. Bu suikastın aydınlatılması için kendi dönem süresine ilişkin sürece dair gerekli yardımı sunabileceğini ancak Başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki süreç için bir şey diyemeyeceğini belirtmiştir.”

'BU AÇIKLAMANIN BİLGİYE DAYANIYOR OLMASI KUVVETLE MUHTEMEL'

Dilekçenin talep kısmında şöyle denildi:

“Yürütmenin başı olarak görev yapması nedeniyle, Tahir Elçi cinayetiyle ilgili gerek cinayetin işlendiği gün, gerekse de soruşturma sürecinde Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet ve Jandarma İstihbaratı tarafından bilgilendirilen dönemin Başbakanının konuya ilişkin yaptığı bu açıklamanın gerçek bir bilgi veya görgüye dayanıyor olması kuvvetle muhtemeldir.

Cinayetin işlendiği tarihteki konum ve statüsü, bilgilere erişim kolaylığı dikkate alındığında, 14 Temmuz 2021 tarihli celsede yazılı ve sözlü sunmuş olduğumuz beyanlarımızı ve soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizin dayandığı şüpheyi destekler nitelikte bulunduğundan, bilgi ve görüşüne başvurulmak üzere beyanlarının alınmasını talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, basın açıklaması yaptıktan sonra, tek kurşunla vurularak öldürüldü. Gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada, 2020 yılı Ocak ayında 3 polisin ifadesinin alınmasının ardından polislerle birlikte, bir PKK’li hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Duruşmanın gelecek celsesi 12 Ocak 2022’de görülecek.