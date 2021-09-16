Politika

Peşmerge Kerkük ve Tuzhurmatu’ya dönüyor

Peşmerge ve Irak ordusu arasında oluşturulacak 2 ortak tugayın Kerkük ve Tuzhurmatu’ya yerleştirilmesi kararlaştırıldı.
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kürdistan Peşmerge Güçleri Kerkük Tuzhurmatu

ERBİL (K24)

16 Ekim 2017’de Peşmerge’nin Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelerden çıkmasının ardından tekrar aynı bölgelere girip Kürdistani bölgeleri koruması ve DAİŞ saldırılarına karşı mücadele etmesi için bekleniyor.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri'nin Irak ordusu ve Peşmerge ortak tugayındaki temsilcisi Şiwan Şemiran, 16 Ekim 2017’nin ardından ilk defa Kürdistani bölgelerdeki bazı noktalara gittiğini ve gittiği noktalara Peşmerge ve Irak ordusunun birlikte yerleşeceğini ifade etti.

Şemiran, Peşmerge ve Irak ordusundan oluşan 2 ortak tugayın kurulacağını kaydederek, bu tugayların Kerkük ve Tuzhurmatu’ya yerleşerek, söz konusu bölgelerin terör saldırılarından koruyacağını belirtti.

16 Ekim olaylarının ardından Peşmerge güçleri, Kürdistan Bölgesi sınırlarına çekilmiş, Irak güçleri ise geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Kürdistani bölgelerin güvenliğini sağlayamamıştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Uluslararası Koalisyon, geçtiğimiz süre içerisinde güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerin Peşmerge ve Irak ordusu tarafından ortak bir şekilde korunması konusunda ısrarcı olmuştu.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgeler, DAİŞ’in terör eylemleri için fırsat sunuyor.

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