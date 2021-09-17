Politika

Suudi Arabistan: İran destekli milislere ait 1 füze ve 4 SİHA düşürüldü

İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan bir balistik füzesi ile 4 silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürüldü.
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ortadoğu Suudi Arabistan Husiler SİHA füze

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap koalisyonu güçlerinin açıklamasında, Husi milisleri tarafından fırlatılan ve ülkenin güneybatısındaki Cazan kentindeki sivilleri hedef alan balistik füzenin düşürüldüğü duyuruldu.

Haberde, "Aynı şekilde terörist Husi milislerinin gönderdiği 4 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da vurularak, etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, sivillerin ve sivil hedeflerin korunmasında atılan adımların, uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Husiler ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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