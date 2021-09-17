Yaşam

3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ile Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
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kürdistan erzurum Kars Ardahan sağanak

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 29, Erzincan ve Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

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