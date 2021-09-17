Halepçe: Barzani Yardım Vakfı’ndan 550 aileye gıda yardımı

HALEPÇE (K24)

K24’e konuşan Barzani Yardım Vakfı Halepçe Ofisi Sorumlusu Karzan Selam, vakfın ihtiyaç sahibi ailelerin listesini hazırladığını söyledi.

Selam, “Edindiğimiz bilgilere göre şu an Halepçe’de 293 aile yoksulluk sınırının altında ve yardıma muhtaç. Söz konusu ailelere yardım ettik” dedi.

Karzan Selam, “Bu arada Halepçe’de toplamda 550’den fazla dar gelirli aileye yardım ettik. Dağıttığımız kolilerde 30 kilogram gıda var” ifadelerini kullandı.

Kürdistan ve Irak’ta sivil alanda yardım faaliyetlerini yürüten en büyük kurum olan Barzani Yardım Vakfı, çok sayıda aileye gıda ve insani yardımda bulunuyor.