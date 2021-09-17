Avrupa’ya sığınan Afganların sayısı yüzde 21 arttı

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Avrupa Sığınma Destek Ofisi (EASO) tarafından dün yayınlanan verilere göre, Avrupa'ya sığınma başvurusu yapan Afganların sayısı, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 21 arttı.

Sığınma başvurusu yapan Afganların sayısının son 5 aydır artış gösterdiği kaydedildi.

Temmuz ayında 7 bin 300 Afgan, sığınma talebinde bulundu.

Haziran ayı boyunca yaklaşık 6 bin Afgan sığınma talep etmişti.

ABD ve NATO müttefikleri, uluslararası koalisyona yardım ettikleri için Taliban tarafından cezalandırılabileceği düşünülen onbinlerce Afgan’ı ülkeden çıkarmaya çalışıyor.

Taliban, kısa sürede Afganistan'ın kritik vilayetlerini ele geçirmiş, ardından başkent Kabil'i de 15 Ağustos Pazar günü kontrolü altına almıştı.