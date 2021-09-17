İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi

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Reisi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen SCO 21’inci Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Bugünkü zirvede İran'ın SCO’ya tam üye olarak kabul edildiğini duyuran Reisi, "Bölgesel düzeyde gerçek barış ve işbirliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten Reisi, SCO’ya ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için 'itici bir güç' olarak niteledi.

İran'ın dış politikasının uluslararası kuruluşlara aktif katılım, çok taraflılık, işbirliği ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu” savunan Reisi, "Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. Uluslararası sistemdeki güç bağımsız devletler lehine değişiyor" şeklinde konuştu.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?

SCO, ilk olarak Şangay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Özbekistan, Pakistan ve Hindistan da, daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi.

Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise SCO’da gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

Doğu’nun NATO’su olarak nitelendirilen SCO, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamak ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.