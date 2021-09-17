Başbakan, Irak Cumhurbaşkanı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, Kürdistan Bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi gerektiğini belirtti.

10 Ekim’de düzenlenmesi planlana ırak seçimlerinin de değerlendirildiği görüşmede, seçimlerin temiz ve şeffaf bir biçimde yapılması ve Irak’ın tüm bileşenlerin haklarının korunması gerektiği vurgulandı.