ABD, Erbil ve Ayn el-Esed’deki muharip güçlerini çekmeye başlıyor

ERBİL (K24)

Ortak Operasyonlar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Ortak Operasyonlar Merkezi Komutan Yardımcısı General Abdulemir Şemeri başkanlığındaki heyet, ABD’li mevkidaşı John Brinan başkanlığındaki heyetle görüştü.

Söz konusu toplantıda, ABD ile Irak arasındaki stratejik diyalog anlaşmasının uygulanması konusuna ve yabancı muharip birimlerin rolüne değinildi.

Açıklamada, “Toplantı sonucu alınan karara göre, Ayn el-Esed Askeri Üssü ile Erbil’de bulunan askeri üslerdeki ABD muharip birimleri çekilecek. Uluslararası Koalisyon Komutanlığının üstteki temsili ve sorumluluk düzeyi subaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilecek. ABD, söz konusu üslere lojistik destek vermeye devam edecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, iki tarafın bu yılın sonuna kadar yabancı güçlerin danışmanlara dönüşümü konusunda değişiklik yapmak için müzakerelere devam etme kararı aldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) göre Irak’ta 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Irak ile ABD arasındaki gerçekleştirilen Stratejik Diyalog görüşmeleri çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD güçlerinin çekilmesiyle ilgili 26 Temmuz’da görüşmüştü.

Daha sonra K24’e açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Amerikan güçlerinin çekilme sürecinin birkaç aşamada gerçekleşeceğini söylemişti.