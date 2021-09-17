Boris Johnson: İngiltere-Kürdistan Bölgesi ilişkileri çok önemli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boris Johnson, İngiltere-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Neçirvan Barzani’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Neçirvan Barzan ise, “Başbakan Johnson ile tanışmaktan memnun oldum. Londra’da Kürdistan Bölgesi-İngiltere ilişkilerini, artan terör tehdidini, bölgesel istikrarı ve ekonomideki gelişmelerdeki işbirliği konularını görüştük. Başbakan’ın Kürdistan Bölgesi ve Irak ile bağları daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, dün de İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı John McFall ve yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşmüştü.