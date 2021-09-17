Ekonomi

Diyarbakır’da altından elbiseler görücüye çıktı

Diyarbakır'da düzenlenen "4. Mezopotamya Jewellery Show"da firmalar tarafından altından yapılan Dört Ayaklı Minare ve elbiseler dikkati çekti.
author_image Hasan Kösen
kürdistan Diyarbakır Sergi Altın

DİYARBAKIR (K24)

Bir oteldeki organizasyonda 9 firma tarafından hazırlanan altın ve gümüş mücevherat tasarımlar meraklıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, firmalar tarafından 2 kilogram altın kullanılarak yapılan tarihi Dört Ayaklı Minare ve yaklaşık 3 kilogram altından hazırlanan 2 elbise ilgi gördü.

Vatandaşlara kapalı olan sergi, 3 gün boyunca açık kalacak, sergi alanına sadece kuyumcular girebilecek.

Katılımcılar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından çok olumsuz etkilendiklerin belirterek, söz konusu tanıtımla yeni ürünlerle tanışabileceklerini söyledi.

Bu arada salgın döneminde altın fiyatları da yükseldi ve kuyumcular vatandaşların isteği üzerine gram altını indirdi. Kuyumcular gram yüzük, bilezik ve diğer altın çeşitlerini hazırladı.

350 kuyumcu 3 gün boyunca sergiyi ziyaret ederek, yeni tür ürünleri işyerlerinde tanıtma fırsatı bulabilecek.

Öte yandan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB), yapılacak olan fuarın ‘korsan’ olduğunu belirterek tepki gösterdi.

2
3
4
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv