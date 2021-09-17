Diyarbakır’da altından elbiseler görücüye çıktı

DİYARBAKIR (K24)

Bir oteldeki organizasyonda 9 firma tarafından hazırlanan altın ve gümüş mücevherat tasarımlar meraklıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, firmalar tarafından 2 kilogram altın kullanılarak yapılan tarihi Dört Ayaklı Minare ve yaklaşık 3 kilogram altından hazırlanan 2 elbise ilgi gördü.

Vatandaşlara kapalı olan sergi, 3 gün boyunca açık kalacak, sergi alanına sadece kuyumcular girebilecek.

Katılımcılar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından çok olumsuz etkilendiklerin belirterek, söz konusu tanıtımla yeni ürünlerle tanışabileceklerini söyledi.

Bu arada salgın döneminde altın fiyatları da yükseldi ve kuyumcular vatandaşların isteği üzerine gram altını indirdi. Kuyumcular gram yüzük, bilezik ve diğer altın çeşitlerini hazırladı.

350 kuyumcu 3 gün boyunca sergiyi ziyaret ederek, yeni tür ürünleri işyerlerinde tanıtma fırsatı bulabilecek.

Öte yandan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB), yapılacak olan fuarın ‘korsan’ olduğunu belirterek tepki gösterdi.