El Bab’da patlama

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Edinilen bilgiye göre, El Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

Saldırıda 7 kişi yaralanırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, itfaiye ekiplerinin de patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın kimin tarafından yapıldığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

El Bab, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.