Neçirvan Barzani: Kürdistan kurtarıcı müdahalenin başarılı olduğunu kanıtladı

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The Times gazetesi için bir makale kaleme alan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bütün yabancı müdahalelerin yanlış olmadığını kaydederek, ABD, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerin 1991 yılında Kürdistan Bölgesi için izledikleri yol ile 100 binlerce Kürdistan vatandaşının Saddam rejimi tarafından katledilmekten kurtarıldığını belirtti.

Batı ülkelerinin Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilmesinin liberal müdahalelerle ilgili tartışmanın başlamasına neden olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, tüm müdahalelerin yanlış olmadığını ve bunun unutulan bir gerçek olduğunu ifade etti.

1991 yılında ABD, İngiltere ve Fransa öncülüğündeki ülkelerin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tutumuyla 100 binlerce Kürdistanlının Saddam tarafından katliama maruz kalmaktan kurtarıldığını kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, John Major'ın fikri olan güvenli bölge ve ardından gelen uçuşa yasak bölge kararının Kürdistan'ı 12 yıl boyunca koruduğunu bildirdi.

Bu çabanın seçimlere gitmek, parlamento ve hükümet kurumlarını oluşturmak ve meşru bir askeri güç olan Peşmerge'nin görevine devam edebilmesi için göreceli bir güvenlik ortamı sağladığının altını çizen Neçirvan Barzani, “Irak 2003'te özgürleştirildiğinde, Baas tarafından yıkılan binlerce köyü yeniden inşa ettik. Petrol endüstrisi ve yükselen piyasa ekonomisi yarattık. Kısacası, 30 yıl önceki müdahale ülkemizi geliştirmek için bize yol açtı” dedi.

Kürdistan ve İngiltere halklarının terörle mücadele ve ekonomide bugün de işbirliği içerisinde olan iki dost olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, Londra’ya yaptığı ziyaretin bu derin işbirliğine, Kürdistan'daki İngiliz yatırımlarına, Kürt çocuklarının İngiliz üniversitelerinde eğitim görme arzusuna ve Birleşik Krallık‘ta büyüyen Kürt diasporasına yansıyan bu derin ortaklığa vurgu olduğunu ifade etti.

“Teröre karşı ortak savaşımız bitmedi” diyen Neçirvan Barzani, “Stratejik bir istikrara ihtiyacımız var. DAİŞ, Irak, Suriye ve başka yerlerde hala varlığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Taliban, düşmanlarının güçlerini Afganistan'dan çekene kadar durdu. DAİŞ de acele etmiyor, pes de etmiyor. Peşmerge, Irak güçleri ve Batılı güçlerle birlikte bu tehdide karşı savaşmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kürdistan'ın ‘özgürlük ile baskı, umut ile karanlık arasındaki savaşın ön saflarında yer aldığını’ belirterek, “Terörist gruplar bizi ve yaşam biçimimizi tehdit ediyor. Buna rağmen biz güvenli bir liman ve birbirini kabul için sığınak olmaya devam ediyoruz. DAİŞ’ten kaçan bir milyona yakın Suriyeli ve Iraklı mülteciye ev sahipliği yapıyoruz ve eğer onlara kapılarımızı açmasaydık ya öleceklerdi ya da Avrupa'ya giden göçmen dalgasına katılacaklardı. Biz, Hıristiyan, Yezidi, Müslüman ve tüm inançların takipçilerini misafir ediyoruz” dedi.

Afganistan'da yaşananlarla ilgili tartışmaların gelecekte daha sıcak bir şekilde gündemde yerini alacağını belirten Neçirvan Barzani, Kürdistan'daki müdahalenin İngiltere ve insanlık adına başarılı olduğunu bildirdi.

Neçirvan Barzani, makalesini şöyle bitirdi:

“Bir tarafın hatalarından ders çıkarılması gerektiği doğrudur, ancak diğer bir tarafın başarısı da ciddi görülmeli ve hak ettiği gibi onore edilmelidir.”