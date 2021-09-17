Sağlık

ABD'de salgın nedeniyle can kaybı 670 bini geçti

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 404 artarak 670 bin 34 oldu.
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ABD ABD coronavirüs salgın

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 789 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 404 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 670 bin 34'e çıktı.

California, 4 milyon 610 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 908 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 473 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 668 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 61 bin 205, New York'ta 54 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de ayrıca, Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sına en az bir doz, yüzde 65'ine de iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 210 milyon 700 binden fazla kişiye ilk doz, 180 milyon 86 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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