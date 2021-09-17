Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Kürt Eğitim Bakanı ile bir araya geldi

LONDRA (K24)

Londra’daki görüşmede, yeni görevinden ötürü Zehawi’yi tebrik eden Neçirvan Barzani, başarı dileklerini iletti.

İngiltere’de bir Kürt’ün ilk defa önemli bir bakanlık koltuğuna oturduğunu ve bunun gurur verici olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin eğitim alanındaki başarısından yararlanmak istediğini belirtti. Kürdistan Bölgesi Başkanı, özellikle de mesleki eğitim alanında İngiltere’nin tecrübesinden istifade etmek istediklerini bildirdi.

Zehawi ise, Neçirvan Barzani’nin Londra ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasının ardından ilk dış heyetle görüşmesini gerçekleştirdiğini vurguladı.

İngiltere’nin eğitim alanında Kürdistan Bölgesi ve Irak’a destek olmaya hazır olduğunu kaydeden Zehawi, Kürdistan Bölgesi’nin diğer Ortadoğu ülkeleri gibi ortak çalışmalardan faydalanabileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Irak ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.