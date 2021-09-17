Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 237 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 692 vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye coronavirüs salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 237 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de ayrıca son 24 saatte 341 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 197 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz."

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