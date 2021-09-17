Eski Sovyetler Birliği Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

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Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Eski Sovyetler Birliği Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaz İbrahim Mirzoyev’in yerine federasyonda yardımcı görevini üstlenen Kazakistan Kürt Dernekleri Birliği Başkanı Şêx Ramazan Seyidov getirildi.

Federasyon bugün bir konferans düzenledi. Konferans, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kinyaz İbrahim Mirzoyev, Prof. Dr. Nadir Nadirov ve Kürt aktivist Yura Nebiyev’in anısına Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleşti.

Yuri Nebiyev de 7 Haziran’da Rusya’da hayatını kaybetmişti.

Konferansla ilgili K24’e konuşan Kürt gazeteci - yazar Hejarê Şamil, Prof. Dr. Kinyaz İbrahim Mirzoyev’in yerine Şêx Ramazan Seyidov’un yeni başkan seçildiğini, başkan yardımcılığına da Hesen Ramoşi ile İbrahimê Filit Mamedov’un getirildiğini kaydetti.

Şamil, Narin Nadirova, Barzani Nabiyev, Wezir Mirzoyev ve Gohar Mamo’nun da federasyonun yönetim kurulunda yer alan yeni üyeler olduğunu söyledi.

Konferansın asıl amacının yeni başkanı seçmek ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek olduğunu ifade eden Şamil, şöyle konuştu:

“Konferansı düzenlememizin asıl amacı Kinyaz İbrahim ve Yuri Nebiyev’in ölümünden sonra yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirlemekti. Bunun dışında konferansta federasyonun önceki çalışmaları gündeme geldi, önümüzdeki süreçlerin projeleri konuşuldu, yeni planlar yapıldı. Kinyaz İbrahim ve Yura Nebiyev’in ölümünden sonra yönetimde 12 üye kalmıştı. 4 yeni üye federasyona katıldı ve toplam 16 kişi oldu. Bunun dışına yeni komisyonlar belirlendi. Bunların içerinde basın ve medya kurumu yer alıyor. Ayrıca gençlik komisyonu üyeleri ve spor komitesi belirlendi. Yine federasyonun dış ilişkiler komitesinin üyeleri açıklandı ama başkanı daha seçilmedi. Finans ve ekonomi komisyonu başkanı değişmedi ama yeni üyeler katıldı. Federasyona kültür komisyonu da dahil edildi. Bunun dışında federasyon, eskisi gibi çalışmalarına devam etme kararı aldı. Ayrıca insanlarla iletişim komitesi de kuruldu ama üyeleri 10-15 gün içerisinde belli olacak.”

Gazeteci - yazar Hejarê Şamil ayrıca, “Daha önce Prof. Dr. Kinyaz İbrahim’in Eski Sovyetler Birliği Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu Fahri Başkanı olması için konuşmuştuk. Bu konferansta bunu yeniden gündeme getirdik” şeklinde konuştu.