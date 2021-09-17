Politika

‘Peşmerge ve Irak ordusu ortak operasyonlara başladı’

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun ortak operasyonlar düzenlemeye başladığını söyledi.
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Irak Peşmerge Güçleri ırak ordusu operasyon DAİŞ

ERBİL (K24)

Hafaci yaptığı açıklamada, Peşmerge ve Irak ordusunun ortak koordinasyon merkezlerinin, güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde ortak operasyonlara başladığını duyurdu.

Operasyonların amacının teröristlerin güvenlik boşluğunun olduğu alanlardan yararlanmasını önlemek olduğunu kaydeden Hafaci, operasyonların Peşmerge ve Irak ordusunun koordinasyonuyla gerçekleştiğini bildirdi.

Hafaci, Peşmerge ve Irak ordusunun mevzilerinde bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerden yararlanan DAİŞ, Kerkük ve çevresindeki bölgelerde sürekli terör saldırıları gerçekleştiriyor.

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