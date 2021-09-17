‘Peşmerge ve Irak ordusu ortak operasyonlara başladı’

ERBİL (K24)

Hafaci yaptığı açıklamada, Peşmerge ve Irak ordusunun ortak koordinasyon merkezlerinin, güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde ortak operasyonlara başladığını duyurdu.

Operasyonların amacının teröristlerin güvenlik boşluğunun olduğu alanlardan yararlanmasını önlemek olduğunu kaydeden Hafaci, operasyonların Peşmerge ve Irak ordusunun koordinasyonuyla gerçekleştiğini bildirdi.

Hafaci, Peşmerge ve Irak ordusunun mevzilerinde bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerden yararlanan DAİŞ, Kerkük ve çevresindeki bölgelerde sürekli terör saldırıları gerçekleştiriyor.