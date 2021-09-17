Politika

Neçirvan Barzani’den İngiltere’nin en büyük askeri akademisine ziyaret

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra ziyareti kapsamında İngiliz Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ni ziyaret etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani İngiltere Londra Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi

LONDRA (K24)

İngiltere’nin en büyük askeri akademisi olan Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ni ziyaret eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, akademide eğitim gören iki Kadın Peşmerge’ye ödül verdi.

Ziyarette, akademi yetkilileri Neçirvan Barzani’ye bilgi verirken, akademini çalışmalarından Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın da yararlandığı bildirildi.

Akademinin çalışma ve askeri eğitimlerin bir çok ülkeden katılanların olduğu kaydedilirken Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin akademinin çalışmalarından yararlanmasının öneminin altını çizdi.

Kürdistan Bölgesi’ne askeri akademiden yararlanma imkanını sunduğu için İngiltere hükümetine teşekkür eden Neçirvan Barzani, akademide eğitim gören Peşmergelerle  görüşerek, 2 kadın Peşmerge’ye ödül verdi.

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