Politika

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti.
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dünya Cezayir cumhurbaşkanı

HABER MERKEZİ

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Abdulaziz Buteflika'nın hayatını kaybettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.

Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.

Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

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