Ekonomi

Japonya'da üç mantar 7 bin 600 dolara satıldı

Japonya'da üç Matsutake mantarı, sezonun ilk hasadında 830 bin yene (7 bin 600 dolar) müşteri buldu.
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Mantar
Mantar
dünya japonya mantar

HABER MERKEZİ

Ulusal basında çıkan habere göre, Japonya'da ünlü Matsutake mantarının, sezon açılış mezadında satıldığı fiyat dikkati çekti.

Batıdaki Hyogo eyaletine bağlı Tamba-Sasayama ilçesinde, hasat sonrası yapılan mezatta, üç Matsutake mantarı, 830 bin yene (7 bin 600 dolar) satıldı.

Uzunlukları 7 ila 11 santimetre, toplam ağırlıkları 70 gram gelen mantarları, yerel piyasaya hizmet veren Tamba-Sasayama Kinmata restoranı satın aldı.

Sezon açılışında, mantarın kilogram fiyatı ise 11,8 milyon yeni (108 bin dolar) buldu.

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