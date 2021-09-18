Doğu Kürdistan’da Covid-19 vakaları alarm veriyor

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine vilayetinde coronavirüs nedeniyle bir kez daha alarm verildi. Sine Tıp Fakültesi Dekanı Sediq Cedid İslami yaptığı açıklamada, vilayetteki hastanelerin Covid-19 hastalarıyla dolup taştığını, yeni hasta kabulünde sorun yaşadıklarını belirtti.

Sediq Cedid İslami Sine’de alarmın renginin kırmızıyı geçtiğini ve tehlikeli bir duruma girildiğini vurguladı.

Sine’deki hastanelerde yaklaşık 900 hastanın yattığı, şimdiye kadar bölgede bin 666 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İranlı yetkililer ülkede coronavirüs vakalarının azaldığını söylese de Doğu Kürdistan vilayetlerinde vakalar artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Urmiye vilayetinde 27 kişi yaşamını yitirdi, bin 500 yeni vaka tespit edildi.

Urmiye Coronayla Mücadele Merkezi, vilayette durumun kontrolden çıkmaya başladığı uyarısında bulundu.

İlam Üniversitesi Tıp Fakültesi de vilayetteki iki köyde nüfusunun tamamının Covid-19’a yakalandığını duyurdu.