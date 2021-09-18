Politika

Neçirvan Barzani ile Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi’nden işbirliği vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan, bölgenin istikrarı için işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed bin Zayid Al Nahyan Abu Dabi

LONDRA (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra ziyaretinin son gününde Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan’la bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilişkileri, Irak’taki siyasi durum ve genel seçimler ele alındı, iki ismin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı görüşmeler değerlendirildi.

İki taraf dostane ilişkilerin yanı sıra her alanda ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki sorunların çözümü ve istikrarın sağlanması adına çaba ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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