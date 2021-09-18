Bane’de Kürt kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri 2 gün önce Bane’nin sınır bölgesinde Kürt kolberlere saldırdı.

Söz konusu saldırı sonucu Bane nüfusuna kayıtlı Muhammed Emin Qadiri adlı Kürt kolberin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, Bane bölgesinde son 8 ayda en az 8 Kürt kolber İran güçlerince öldürüldü.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.