Politika

Afganistan’da bombalı saldırılar

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
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Taliban
Taliban
dünya Taliban Afganistan Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Celalabad Devlet Hastanesi’nden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

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