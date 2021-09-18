PKK sorumlusunun katil zanlısı Süleymaniye’de yakalandı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Asayişi’nden yapılan açıklamada, PKK sorumlusunu öldüren katil zanlısının yakalanması için Asayiş, İstihbarat ve Anti-Terör tarafından ortak bir operasyon odasının oluşturulduğu ve yapılan çalışmalar sonucunda zanlının yakalandığı bildirildi.

Zanlının 16 Eylül’de bir kişiyi yaraladığı, 17 Eylül’de ise bir kişiye suikast düzenlediği kaydedildi.

Gözaltına alınan şahsın tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

PKK Şehit Aileleri ile Dayanışma Komitesi Üyesi Yasin Bulut dün Süleymaniye’de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.