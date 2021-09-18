K24 ÖZEL - Duhok Film Festivali’nin onur konuğu Afgan sinemacılar

ANKARA (K24)

Geçtiğimiz yıl yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 8’inci Duhok Uluslararası Film Festivali, bu yıl Afganistan temasıyla 11 Kasım’da başlıyor.

Kürdistan Bölgesi Kültür ile Gençlik Bakanlığı ve Duhok Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenecek festivalde çok sayıda film yer alacak.

11 - 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Afganistan’ın klasik ve çağdaş sinemasına odaklanacak.

Afganistan’ı konu alacak filmlerin de yer alacağı programda, ülkenin önemli yönetmenlerinden Siddiq Barmak, 2003’te çektiği ve Altın Küre Ödülü alan “Osama”yı sunacak.

Söz konusu film, Afganistan'da Taliban rejimi altında yaşayan ve ailesine destek olmak için erkek kılığına giren Osama isimli bir kız çocuğunun hayatını konu alıyor. Osama, 1996’da Taliban rejiminin tüm filmleri yasaklamasından sonra tamamı Afganistan'da çekilen ilk film.

Konuyla ilgili K24’e konuşan festival danışmanı ve yapımcı/senarist Mehmet Aktaş, “Bu yıl Afganistan’ı konuk ülke olarak almamız, Afgan sinemacılarla dayanışma amacını taşıyordu. Onlar da Kürt sinemacılar gibi sansüre uğruyor, kaçmak zorunda kalıyor, göç ve sürgün yaşıyor. Bu anlamda Kürt sinemacılarla benzer hisler barındırıyorlar. Afganistan’ı konu almamız, anlamlıdır diye düşündük” dedi.

Taliban örgütünün Afganistan’ı kuşatmasından önce “iyi-kötü” ülkede sinema çalışmalarının yapıldığından söz eden Aktaş, “Örneğin Sahra Karimi adlı Afgan yönetmen, oradaki sinema kurumunun başındaydı, fakat Taliban’ın gelmesiyle birlikte Karimi dahi pek çok sinemacı ülkesini terk etmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

Siddiq Barmak’ı da örnek veren Mehmet Aktaş, ödüllü yönetmenin yıllardır kendi ülkesinde film üretmek istediğini ancak buna olanak bulamadığını vurguladı.

Sinema sektörünün pandemiden çok olumsuz etkilendiğini ifade eden Aktaş, festivallerin öneminden bahsetti:

“Örneğin yapımcısı olduğum, Shawkat Amin Korki’nin de yönetmenliğini yaptığı ‘Ezmûn’ (Sınav) filmi 55’inci Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yarışma bölümündeydi. Orada seyirci ile sinemacıların birbirini ve salonları özlediğini fark ettik. Seyirciler sinemacıları görmek istiyor, sinemacılar da filmleri karşısında seyircinin reaksiyonunu görmek istiyor. Tabii ki online festivallerin de ayrıcalıkları var, fakat festivallerin temel amacı seyirci ile sinemacıları bir araya getirmektir.”

Duhok’ta Kürt sinemasının aktörleri ile sinemaseverlerin yeniden buluşacağını dile getiren Aktaş, Kürt yönetmenlerin çeşitli festivallerle görünür olduğunu söyledi.

Kürt sinemacılarının farklı coğrafyalarda ve dağınık halde yaşadığına dikkat çeken Mehmet Aktaş, “Duhok Film Festivali, Avrupa’daki festivallerden farklı olarak ülkede gerçekleşiyor. Kendi toprakları üzerinde büyüyen bir festival, dolayısıyla Kürt sinemasına önemli bir katkısı oluyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca festivalin Afganistan dışında iklim krizine de odaklandığını kaydeden Aktaş, Duhok’taki programda salgın hastalıkları ve iklim krizini ele alacak filmlerin yer alacağını kaydetti.