Sağlık

İngiltere’den Trump’ı iyileştiren Covid-19 kokteyline onay

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip coronavirüsü (Covid-19) yenmesini sağlayan antikor kokteyline İngiltere'den onay çıktı.
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Donald Trump
Donald Trump
avrupa İngiltere Antikor kokteyli onay Covid-19

HABER MERKEZİ

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni Covid-19 tedavisini açıkladı.

İngiltere’deki hastanelerde en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen antikor kokteyli kullanılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19’u yenmesini sağlayan Ronapreve kokteyli günlerce konuşulmuştu. Uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin dünyada bir ilk olduğunu açıklamıştı.

“Hayat kurtarıcı”” olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun İngiltere’de onay alan ve Covid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.

 

 

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