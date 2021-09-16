AB temsilcisi: Görevimiz Irak seçimlerine müdahale etmek değil

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği’nin (AB) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, başkent Erbil’de düzenlediği basın toplantısında 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amaçlarının seçimlerde halkın güvenini kazanmak olduğunu ifade eden Cramon-Taubadel, "Bu, Irak seçimlerini gözlemleyen ilk AB heyetidir. Halkın seçimlere olan güvenini artırmak için buradayız” dedi.

Sadece seçimleri izlemek için burada olduklarını vurgulayan Cramon-Taubadel, “Biz sadece seçim sürecini izlemek ve değerlendirmek için buradayız. AB Seçim Gözlem Misyonu bağımsız ve tarafsızdır, seçimlere hiçbir şekilde müdahale etmez" ifadelerini kullandı.

AB Seçim Gözlem Misyonu Viola Von Cramon-Taubadel başkanlığında bugün başkent Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

AB’nin seçimlerde gözlemci olarak bulunmasının önemine vurgu yapan Başbakan Mesrur Barzani, özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde seçim sürecinin adil, huzurlu ve şiddet ile hileden uzak bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının, AB heyetine her türlü kolaylık ve yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.