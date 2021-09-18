Liverpool evinde rahat kazandı

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Premier Lig'in 5’inci hafta karşılaşmasında Liverpool ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 43’üncü dakikada Sadio Mane, 78'de Mohamed Salah ve 89’uncu dakikada ise Naby Keita kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

3 maç sonra kaybeden Crystal Palace ise 5 puanda kaldı.

Premier Lig'in diğer şampiyonluk aday Manchester City ise sahasında Southampton ile 0-0 beraber kalarak 2 puan kaybetti.