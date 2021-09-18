Türkiye’de 221 can kaybı, 26 bin 161 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de, son 24 saatte 335 bin 244 test yapıldı, 24 bin 23 kişi de iyileşti.

Türkiye'de ayrıca, bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla,Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 Eylül: 26.161, 17 Eylül: 27.692, 16 Eylül: 28.118, 15 Eylül: 28.224, 14 Eylül: 27.802, 13 Eylül: 24.613, 12 Eylül: 21.352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.