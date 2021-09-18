KDP’li yetkili: Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşü anayasaldır

ERBİL (K24)

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında oluşturulacak 2 ortak tugayın Kerkük ve Tuzhurmatu’ya yerleştirilmesinin kararlaştırıldığı bir dönemde bazı Türkmen ve Arap milletvekilleri, Peşmerge’nin Kerkük'e dönüşünün anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Diyari Hüseyin, bölge halkının Peşmerge’nin dönüşünden yana olduğunu söyledi.

Peşmerge’nin dönüşüne karşı olanların bölgeye sonradan yerleştirilenler olduğunu vurgulayan Diyari Hüseyin “Peşmerge’nin dönüşüne karşı olanlar, Araplaştırma politikası ve yolsuzluğun devam etmesini isteyenlerdir. 140’ıncı madde kapsamındaki her yerde Peşmerge olmalı” ifadelerini kullandı.

Peşmerge’nin dönüşüne karşı olanların bunu yaklaşmakta olan Irak seçimleri için yapılan kampanyalarda da malzeme olarak kullandığı görülüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Üyesi Said Mustafa, Kerkük’teki durumu tehlikeli olarak niteledi.

Said Mustafa, Kerkük’te durumun bir an öne normalleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, anayasanın 140’ncı maddesinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kerkük ve diğer Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde durum her geçen gün kötüleşirken, terör örgütü DAİŞ bölgedeki emniyet güçlerine yönelik saldırılarını artırıyor.

Bölge halkı KDP ve Peşmerge’nin dönüşünden memnun ve bunu durumun iyileşmesi yönünde önemli bir adım olarak görürken, bazı kesimler siyasi hesaplar ve şahsi çıkarları gereği Peşmerge’nin dönüşüne karşı çıkarak DAİŞ’in hareketliliğine zemin hazırlıyor.

16 Ekim 2017’de Peşmerge’nin Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelerden çıkmasının ardından tekrar aynı bölgelere girip Kürdistani bölgeleri koruması ve DAİŞ saldırılarına karşı mücadele etmesi için bekleniyor.

16 Eylül’de Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında oluşturulacak 2 ortak tugayın Kerkük ve Tuzhurmatu’ya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.