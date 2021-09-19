Politika

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nde Eğitim Konferansı düzenleniyor

Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Eğitim Konferansı düzenleniyor.
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Kürdistan Amerikan Üniversitesi
Kürdistan Amerikan Üniversitesi
kürdistan Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi Mesrur Barzani Neçirvan Barzani

DUHOK (K24)

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Eğitim Konferansı düzenleniyor.

Saat 09.00’da başlayacak olan Eğitim Konferansı 15.45’e kadar devam edecek.

Kürdistan Amerikan Üniversitesi Rektörü tarafından açılış konuşmasının yapılacağı konferansta, ardından Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan birer konuşma yapacak.

Eğitim Bakanı ve Yüksek Öğrenim Bakanı’nın da konuşma yapacağı konferansta, akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.

 

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