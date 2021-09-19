Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nde Eğitim Konferansı düzenleniyor

DUHOK (K24)

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Eğitim Konferansı düzenleniyor.

Saat 09.00’da başlayacak olan Eğitim Konferansı 15.45’e kadar devam edecek.

Kürdistan Amerikan Üniversitesi Rektörü tarafından açılış konuşmasının yapılacağı konferansta, ardından Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan birer konuşma yapacak.

Eğitim Bakanı ve Yüksek Öğrenim Bakanı’nın da konuşma yapacağı konferansta, akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.