Spor

Ajax rakibini gole boğdu

Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur'u 9-0 yendi.
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Ajax
Ajax
avrupa Ajax futbol

HABER MERKEZİ

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 5. haftasında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Cambuur'u konuk etti.

Sekiz oyuncusundan skor katkısı alan Ajax, 16. dakikada Jurrien Timber, 19. dakikada Steven Berghuis, 29. dakikada Noussair Mazraoui, 38 ve 84. dakikalarda David Neres, 60. dakikada Dusan Tadic, 64. dakikada Muhammed Daramy, 67. dakikada Sebastien Haller ve 76. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 9-0'lık galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla 13 puana ulaşan Ajax, maç fazlasıyla 12 puanlı PSV'nin önünde liderliğe yerleşti.

Ajax, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i deplasmanda 5-1 yenmişti.

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