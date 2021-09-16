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Kerkük’te Kürt adayların posterleri yırtılıyor

10 Ekim’de gerçekleşecek Irak genel seçimleri için Kerkük'te kampanya çalışmaları devam ediyor.
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kürdistan Kerkük seçim Irak Seçimleri 2021 KDP Şaxewan Abdullah

KERKÜK (K24)

10 Ekim’de gerçekleşecek Irak genel seçimleri için kampanya çalışmaları devam ederken, Kerkük polisi, milletvekili adaylarının posterlerini yırttıkları gerekçesiyle şimdiye kadar 7 kişiyi gözaltına aldı.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Kerkük Milletvekili Adayı Şaxewan Abdullah, partilerine ait poster ve afişlerin yırtılmasının KDP’nin halk nezdinde varlığının bir göstergesi olduğunu kaydederek, KDP’nin bu yöntemlerle zayıflatılamayacağını belirtti.

Kerküklü Mam İsa Xıdır ise, Kerküklü Kürtlere mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, tüm seçimlerde oy verdiklerini ve önemli olanın Kürt adayların yüksek oy alması olduğunu ifade etti.

Öte yandan K24’e konuşan Irak Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Şubesi Sözcüsü Ali Abbas, birçok defa seçim afişleri ve posterlerin yırtıldığını kaydederek, birçok adayın bu tür durumlarda kendilerine başvurmadığını ve ekipleriyle posterlerini onarma yoluna gittiklerini dile getirdi.

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