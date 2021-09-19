Afganistan büyükelçilikleri Taliban hükümetiyle ilişkileri kesti

HABER MERKEZİ

İsmini vermek istemeyen eski bakanlık yetkilisi, Afganistan merkezli Pajhwok haber ajansına yaptığı açıklamada, bakanlık çalışanlarının yüzde 80’inin Taliban’ın yönetimi devralmasından sonra Afganistan’ı terk ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri Bakanlığı’ndaki siyasi departmanlar diğer ülkelerin büyükelçilikleriyle ilişkileri sürdürmekten sorumlu. Ancak şu anda departmanlarda daha az memur var.”

Eski yetkili, Afganistan’ın büyükelçiliklerinin çoğunun Kabil yönetimi ve ev sahibi ülkelerle temaslarını kestiğini de açıkladı.

Bakanlık ise bir büyükelçiliğin henüz parasını bankaya yatırmadığını ve diğer dört büyükelçiliğin faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamayı reddettiğini bildirdi.

Öte yandan 103 Afgan gazeteci, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü aracılığıyla uluslararası toplumu ülkelerindeki basın özgürlüğünü korumak için önlem almaya çağırdı.

20’si kadın olmak üzere farklı siyasi ve etnik kökenlerden 103 gazeteci, ‘Afgan gazeteciliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya’ başlıklı çağrıya imza attı.

Söz konusu çağrıda, “Afganistan’da 1996’dan 2001’e kadar olduğu gibi gazeteciliğin yok olmasını istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.