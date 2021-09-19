Başbakan: Vatan sevgisiyle daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan’ın gelecekteki liderlerinin sağlıklı ve gelişmiş bir eğitimle yetişeceğine inandığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği Eğitim Konferansı’nda konuştu.

Başbakan, 9’uncu kabineyi kurarken eğitime ve yüksek öğrenime büyük önem vereceklerini belirtiklerini ve bunu hükümet programına aldıklarını söyleyerek, 2 sene önce Covid-19 salgınının yayılmasıyla birlikte olağandışı bir durumla karşılaştıklarını ve bunun unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Covid-19’la mücadele sürecinde reformları sürdürmeye devam ettiklerini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin gelir çeşitliliğini sağlayarak krizleri aşma çabalarının süreceğini ifade etti.

21’inci yüzyılın gelişmişliğine uygun bir şekilde eğitim konusunda ilerlemek için çalıştıklarını söyleyen Başbakan, Kürdistanlı öğrencilerin, Kürdistan’ın istikrarı için gerekli olan eğitimi almaları gerektiğini, bu sayede işsizliğin azalması ve Kürdistan’ın ekonomisinin ilerlemesinin sağlanacağını belirtti.

Eğitim ve yüksek öğrenim alanında ilerlemek için ilgili tarafların tüm öneri ve taleplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Başbakan, “Halkımızın gelecekteki liderlerinin sağlıklı ve gelişmiş bir eğitimle yetişeceğine inanıyorum. Bu sağlıklı bir toplumun temeli” dedi.

Eğitimden tek amacının diploma elde etmek olmaması gerektiğini dile getiren Başbakan, öncelikli amacın toplumun kültür ve bilim seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin geçtiğimiz 2 yılda çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını ve buna karşılık reformlara başladığını ve reformları sürdüreceğinin altını çizen Başbakan, eğitimle ilgili Kürdistan Bölgesi’nin hangi noktalarında sorunların olduğunun bildirilmesi ve bu sorunların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitimin içten olması ve öğrencilerin aileleri istediği için değil, kendi istekleriyle okula gitmeleri gerektiğini söyleyen Başbakan, geçtiğimiz süreçte Kürdistanlı gençlerin vatan sevgisinin yok olması için bazılarının çaba gösterdiğini söyledi.

Gençlerin vatan sevgisi ve tarih bilincinin önemine değinen Başbakan, birlikte yaşama, farklı din ve etnisite mensuplarına ve doğaya saygı duyulmasının özümsenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun sorumluluğunun öğreticilerin üzerinde olduğunu bildirdi.

Kürdistanlıların diğer halklardan hiçbir eksiğinin olmadığını belirten Başbakan, eğitim sisteminin istenilen seviyeye yükselmesi için herkesin elinden gelen çabayı göstermesini istedi.

Başbakan konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ülke sevgisini her bireyin, özellikle de çocuklar ve gençlerin yüreğine yerleştirebilirsek, daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Diğer ülkelerden ve insanlardan hiçbir eksiğimiz yok, sadece irade ve öğrenmek gerekiyor. Hepimiz birlikte, canla başla çalışırsak eminim başarabiliriz.”