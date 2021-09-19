Neçirvan Barzani: Eski metotlarla öğretime devam edilemez

DUHOK (K24)

Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği Eğitim Konferansı’nda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Gelişmeler o kadar hızlı ki eski metotlarla öğretime devam edilemez. Bir an evvel eğitim sektöründe reform yapmalıyız” dedi.

“Bu konferansa yetişebilmek için geçtiğimiz günlerde yaptığım ziyarette acele ettim” diyen Neçirvan Barzani, “Bu konunun, şimdiki gelişme ve gelecekteki nesillerimiz için önemli bir rolü var. Kürdistan Bölgesi’nde öğretimde, kreşten yüksek öğrenime kadar iyileştirme ve reforma ihtiyaç var” diye belirtti.

Neçirvan Barzani, hızlı gelişmelere ayak uydurulabilmesi ve yaşamın her alanında gelişme kat edilebilmesi için Kürdistan Bölgesi’nde öğretimin, dünya standartlarında olması gerektiğini vurguladı.

Eğitim ve öğretimdeki eksikliklerin tespiti açısından konferansın düzenlenmesinin önemli ve cesur bir adım olduğunu ifade eden Neçirvan Barzani, “Toplumsal değişim, ekonomi, siyaset, güvenlik ve yeni teknolojide eksiklerimizin belirlenmesi, özgüvenimizi gösteriyor” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani konuşmasında, eğitimde reform yapılmasının doğru sonuçlar doğuracağını, bu sayede ülkenin ve milletin gelecek altyapısının yol haritasının belirleneceğini kaydetti.