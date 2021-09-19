Politika

Başkan Barzani’yle görüşen Hindistan heyetinden işbirliği mesajı

Başkan Mesud Barzani, Hindistan’ın Bağdat Büyükelçisi Prashant Pise’yi kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Hindistan Kürdistan Bölgesi Prashant Pise Subhash C Kain

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Hindistan’ın Bağdat Büyükelçisi Prashant Pise’yi kabul etti.

Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu Subhash C. Kain’in de hazır bulunduğu görüşmede konuk heyet, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hindistan heyeti, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile akademi, tıp ve ekonomi alanlarında ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Bölgedeki son siyasi gelişmelerin yanı sıra terör saldırıları, bölge ve dünya güvenliği gibi konular ele alınırken, terörle mücadelenin uluslararası gerekli bir çaba olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Irak genel seçimleri de gündeme gelirken, seçimlerin halkın taleplerinin yerine getirilmesine vesile olması temennisi dile getirildi.

 

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