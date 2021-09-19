Suriye’deki saldırıyı DAİŞ üstlendi

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DAİŞ bir açıklama yaparak, Şam'da elektriğin kesilmesiyle sonuçlanan Deyr Ali bölgesinde doğalgaz boru hattına düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Suriye devlet televizyonu Cumartesi akşamı Suriye Petrol Bakanlığı'na dayanarak yaptığı açıklamada, Deyr Ali Elektrik Santrali’ndeki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şartların normale döndüğünü bildirdi.

Petrol Bakanlığı, saldırıya maruz kalan doğalgaz boru hattının, güney bölgesine gaz arzının kesilmesine ve gaz akışının durmasına ve bölgede çok sayıda elektrik santralinin de durmasına neden olduğunu, onarım çalışmalarının da bu sabah başladığını duyurdu.