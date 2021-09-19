ENKS temsilcisi: BM’de Rojava’nın durumunu konuşacağız

ERBİL (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nundan (SMDK) bir heyet önümüzdeki hafta New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılacak.

K24’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşar, Koalisyon ve Suriye Muhalefeti Müzakere Komitesi’nden oluşan ortak bir heyetin BM Genel Kurulu toplantılarına katılacağını ve katılımcı ülkelerden yetkililerle bir dizi görüşme yapacaklarını söyledi.

Beşar, ortak heyette Koalisyon Başkan Yardımcısı ve ENKS Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro'nun Müzakere Komitesi üyesi olarak yer alacağını belirtti.

Koalisyon'daki ENKS temsilcisi Beşar, toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Sezar Yasası’nın etkilerinin yanı sıra Suriye'deki Kürt sorunu, Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’deki durumu görüşeceklerini söyledi.

Beşar ayrıca, İbrahim Biro ile birlikte bazı uluslararası siyasi aktörlerle de bire bir görüşmeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulu toplantıları, 100'den fazla dünya liderinin katılımıyla önümüzdeki hafta New York'ta başlayacak.