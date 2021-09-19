Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 7 bin 496 Covid-19 testi uygulanırken, 1253 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (601) Süleymaniye’de görüldü.
Son 24 saatte 1476 kişi sağlığına kavuştu 17 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 37 bin 667
Vaka: 318 bin 820
İyileşen: 285 bin 350
Tedavisi süren: 27 bin 758
Ölüm: 5 bin 712