Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 496 Covid-19 testi uygulanırken, 1253 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (601) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 1476 kişi sağlığına kavuştu 17 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 37 bin 667

Vaka: 318 bin 820

İyileşen: 285 bin 350

Tedavisi süren: 27 bin 758

Ölüm: 5 bin 712