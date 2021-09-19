Politika

Taliban aracına bombalı saldırı

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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dünya Afganistan Taliban Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5'inci Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DAİŞ’in Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.

 

 

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