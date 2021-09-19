Taliban aracına bombalı saldırı
HABER MERKEZİ
Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5'inci Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü DAİŞ’in Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.